Моряк назвала ключевые принципы успешной киносказки

Успех киносказки строится на честной истории и балансе между зрелищностью и содержанием, считает актриса Лиза Моряк. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра «КИОН».

По словам артистки, универсального рецепта популярности не существует, однако важную роль играет основа сюжета. Она отметила, что зрителю проще воспринимать даже фантастический мир, если в центре истории — понятные каждому чувства, такие как любовь, верность и надежда.