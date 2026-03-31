В Совфеде допустили возможность сбивать дроны ВСУ над Финляндией

Россия может получить основания для уничтожения украинских беспилотников над территорией Финляндии и стран Балтии, если те будут использоваться для атак. Об этом заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, пропуск беспилотников через свою территорию фактически означает косвенное участие в конфликте.

Премьер-министр Финляндии: На территории страны упали два украинских дрона

Он отметил, что такие действия могут привести к угрозам для России, включая возможные жертвы, и в этой ситуации Москва, по его оценке, вправе рассматривать вариант их уничтожения даже за пределами своей территории.

Сенатор добавил, что аналогичный подход может касаться не только Финляндии, но и стран Прибалтики. При этом он подчеркнул, что речь идет о серьезном вопросе, который, по его мнению, недооценивается в Хельсинки, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
