В Совфеде допустили возможность сбивать дроны ВСУ над Финляндией
Россия может получить основания для уничтожения украинских беспилотников над территорией Финляндии и стран Балтии, если те будут использоваться для атак. Об этом заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, пропуск беспилотников через свою территорию фактически означает косвенное участие в конфликте.
Он отметил, что такие действия могут привести к угрозам для России, включая возможные жертвы, и в этой ситуации Москва, по его оценке, вправе рассматривать вариант их уничтожения даже за пределами своей территории.
Сенатор добавил, что аналогичный подход может касаться не только Финляндии, но и стран Прибалтики. При этом он подчеркнул, что речь идет о серьезном вопросе, который, по его мнению, недооценивается в Хельсинки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Анкета на английском в дейтинге повышает интерес к пользователю
- В Совфеде допустили возможность сбивать дроны ВСУ над Финляндией
- Нефть не затронет: Что означает для России снятие санкций с трех контейнеровозов
- Марочко оценил заявления Зеленского о выводе ВСУ из Донбасса
- СМИ: Власти Польши проведут учения на случай начала войны
- Т2 объявил о прекращении работы сервиса пополнения баланса Apple ID с 1 апреля
- Арестованный в Польше археолог Бутягин пожаловался на разлуку с Эрмитажем
- В Хасавюртовском районе Дагестана в ПВР эвакуировали 1450 человек
- Перенасыщение мультиками: Почему российская анимация сложно продается за рубежом
- Смерть семьи в Италии после ужина связали с отравлением рицином