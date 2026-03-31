В Совфеде допустили возможность сбивать дроны ВСУ над Финляндией

Россия может получить основания для уничтожения украинских беспилотников над территорией Финляндии и стран Балтии, если те будут использоваться для атак. Об этом заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, пропуск беспилотников через свою территорию фактически означает косвенное участие в конфликте.