Крок назвал возвращение Ефремова на сцену поступком мужества

Актер Михаил Ефремов проявил мужество, решившись вернуться на сцену после отбывания наказания, заявил директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. Его слова приводит NEWS.ru с церемонии вручения Московской театральной премии «Гвоздь сезона».

По мнению Крока, повышенное внимание к артисту объясняется устойчивой любовью зрителей. Он отметил, что Ефремов, совершив преступление, полностью отбыл срок и тем самым искупил свою вину.

Собеседник подчеркнул, что возвращение к публичной деятельности требует внутренней силы. По его оценке, решение снова выйти к зрителям можно рассматривать как поступок, требующий мужества.

Заявление было сделано в рамках XXIV торжественной церемонии награждения победителей премии «Гвоздь сезона», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:АктерыМихаил Ефремов

Горячие новости

Все новости

партнеры