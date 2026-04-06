Казакова рассказала о роли Говорухина в создании комитета по культуре

Режиссер Станислав Говорухин стоял у истоков создания комитета Госдумы по культуре и принимал участие в разработке ключевых профильных законов, сообщила депутат Ольга Казакова. Ее слова приводит NEWS.ru с открытия выставки, посвященной 90-летию со дня рождения режиссера.

По словам парламентария, именно Говорухин выступил инициатором формирования комитета, который сегодня занимается защитой интересов в сфере культуры.

Она отметила, что он активно участвовал в законодательной работе и продвигал важные инициативы.

Казакова подчеркнула, что режиссер был автором закона о государственной поддержке кинематографии, а также участвовал в разработке законодательства об объектах культурного наследия и о государственном языке России. По ее оценке, эти документы остаются значимыми и продолжают действовать, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктерыСтанислав Говорухин

Горячие новости

Все новости

партнеры