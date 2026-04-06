Продюсер усомнился в версии Славы о скандале в Пензе

Продюсер Павел Рудченко заявил, что не считает правдоподобной версию певицы Славы о якобы заказном характере скандала на концерте в Пензе. В разговоре с «Газетой.Ru» он предположил, что артистка могла озвучить такую версию, чтобы смягчить последствия ситуации.

По его оценке, произошедшее скорее похоже на эмоциональный срыв, вызвавший общественный резонанс, чем на заранее спланированную акцию. При этом Рудченко выразил мнение, что инцидент вряд ли существенно повлияет на популярность исполнительницы, так как поклонники могут отнестись к случившемуся с пониманием.