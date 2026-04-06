Продюсер усомнился в версии Славы о скандале в Пензе

Продюсер Павел Рудченко заявил, что не считает правдоподобной версию певицы Славы о якобы заказном характере скандала на концерте в Пензе. В разговоре с «Газетой.Ru» он предположил, что артистка могла озвучить такую версию, чтобы смягчить последствия ситуации.

По его оценке, произошедшее скорее похоже на эмоциональный срыв, вызвавший общественный резонанс, чем на заранее спланированную акцию. При этом Рудченко выразил мнение, что инцидент вряд ли существенно повлияет на популярность исполнительницы, так как поклонники могут отнестись к случившемуся с пониманием.

Певица Слава объявила о месячной паузе в гастролях

Продюсер также посоветовал певице изменить линию поведения и открыто извиниться перед аудиторией. По его словам, попытки оправдаться и представить ситуацию как спланированную могут быть восприняты как неискренние и вызвать обратный эффект.

Ранее Слава заявила в социальных сетях, что скандал на ее концерте в Пензе был организован заранее. Она утверждала, что знает, кто стоит за этим, однако отказалась раскрывать имена, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/Ногай Владислав
ТЕГИ:СкандалПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры