Трамп заявил, что попрощался с НАТО
Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что распрощался с Североатлантическим альянсом из-за реакции организации на желание Вашингтона контролировать Гренландию.
«Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "Пока, пока"», — заявил глава США.
По его словам, пятно, которое появилось после того, как НАТО отказало Вашингтону в помощи в операции против Ирана, «никогда не исчезнет».
Ранее в Сенате США назвали слова Трампа о выходе из НАТО «мечтой Путина», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
