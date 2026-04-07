Трамп заявил, что попрощался с НАТО

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что распрощался с Североатлантическим альянсом из-за реакции организации на желание Вашингтона контролировать Гренландию.

Трамп допустил пересмотр членства США в НАТО

«Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "Пока, пока"», — заявил глава США.

По его словам, пятно, которое появилось после того, как НАТО отказало Вашингтону в помощи в операции против Ирана, «никогда не исчезнет».

Ранее в Сенате США назвали слова Трампа о выходе из НАТО «мечтой Путина», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранГренландияНАТОСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры