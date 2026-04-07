Трамп не считает военным преступлением уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не считает военным преступлением уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Иране.
По его словам, военное преступление, это «позволить нездоровой стране с безумным руководством иметь ядерное оружие». Глава государства указал, что 7 апреля - крайний срок для заключения сделки с Тегераном. «После этого не будет у них ни мостов, не будет у них ни энергостанций», - заявил глава Белого дома.
Также Трамп выразил желание взимать «деньги за проход в Ормузском проливе». «Для того чтобы Иран успешно выполнил наш дедлайн, нужна сделка. И часть этой сделки — свободный проход нефти по Ормузскому проливу», - отметил президент.
Ранее Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Трамп не считает военным преступлением уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Иране
- МИД РФ: Москва предупредила страны Балтии из-за украинских БПЛА
- Астронавты США установили рекорд дальности полета человека от Земли
- Риск развития рака связали с мутациями в раннем детстве
- Крок назвал возвращение Ефремова на сцену поступком мужества
- Казакова рассказала о роли Говорухина в создании комитета по культуре
- Моряк назвала ключевые принципы успешной киносказки
- Продюсер усомнился в версии Славы о скандале в Пензе
- «Морские невидимки»: Генерал назвал главные опасности ударов БПЛА с Балтии
- Репутацию США предложили оценивать по итогам конфликта