Трамп не считает военным преступлением уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Иране

По его словам, военное преступление, это «позволить нездоровой стране с безумным руководством иметь ядерное оружие». Глава государства указал, что 7 апреля - крайний срок для заключения сделки с Тегераном. «После этого не будет у них ни мостов, не будет у них ни энергостанций», - заявил глава Белого дома.

Также Трамп выразил желание взимать «деньги за проход в Ормузском проливе». «Для того чтобы Иран успешно выполнил наш дедлайн, нужна сделка. И часть этой сделки — свободный проход нефти по Ормузскому проливу», - отметил президент.

Ранее Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

