МИД РФ: Москва не советует проверять ее готовность к ответу на призывы Макрона

Так он ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона об отправке европейских войск на Украину. Как указал дипломат, у руководства Североатлантического альянса преобладает точка зрения об опасности ввязывания в прямой конфликт с Россией, поэтому НАТО предпочтительнее продолжать гибридную войну.

Грушко считает, что официальные лица на Западе уже заняты подготовкой к возможному столкновению с РФ и поэтому проводят масштабные учения у российской границы.

Ранее начальника Генштаба Франции Тьерри Буркхард заявил, что помощь Украине со стороны западных стран может не ограничиться поставками оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

