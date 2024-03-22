МИД РФ: Москва не советует проверять ее готовность к ответу на призывы Макрона
Россия никому не советовала бы проверять готовность Москвы к адекватному и жесткому ответу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства иностранных дел РФ Александра Грушко.
Так он ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона об отправке европейских войск на Украину. Как указал дипломат, у руководства Североатлантического альянса преобладает точка зрения об опасности ввязывания в прямой конфликт с Россией, поэтому НАТО предпочтительнее продолжать гибридную войну.
Грушко считает, что официальные лица на Западе уже заняты подготовкой к возможному столкновению с РФ и поэтому проводят масштабные учения у российской границы.
Ранее начальника Генштаба Франции Тьерри Буркхард заявил, что помощь Украине со стороны западных стран может не ограничиться поставками оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru