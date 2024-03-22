Генштаб Франции: помощь Украине может выйти за рамки поставок оружия

Помощь Украине со стороны западных стран может не ограничиться поставками оружия, сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление начальника Генштаба Франции Тьерри Буркхарда.

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«Западная помощь Украине может пойти дальше только лишь поставок вооружений», — сказал он. Глава Генштаба также указал, что лидер Франции Эммануэль Макрон «знает, что стоит на кону на Украине» и своими заявлениями об отправке войск пытался поддержать эту страну.

Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности проведения Парижем наземных операций на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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