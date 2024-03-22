Генштаб Франции: помощь Украине может выйти за рамки поставок оружия

«Западная помощь Украине может пойти дальше только лишь поставок вооружений», — сказал он. Глава Генштаба также указал, что лидер Франции Эммануэль Макрон «знает, что стоит на кону на Украине» и своими заявлениями об отправке войск пытался поддержать эту страну.

Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности проведения Парижем наземных операций на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

