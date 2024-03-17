Макрон допустил наземные операции Франции на Украине
17 марта 202402:40
Французский президент Эммануэль Макрон заявил изданию Le Parisien, что не исключает возможности проведения Парижем наземных операций на Украине.
По его словам, сила Франции заключается в том, что страна может это сделать. Политик отметил, что не хотел бы такого развития событий и не будет «это инициировать».
Ранее Макрон признал неготовность Франции к высокоинтенсивному конфликту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru