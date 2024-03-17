Макрон допустил наземные операции Франции на Украине

По его словам, сила Франции заключается в том, что страна может это сделать. Политик отметил, что не хотел бы такого развития событий и не будет «это инициировать».

Ранее Макрон признал неготовность Франции к высокоинтенсивному конфликту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

