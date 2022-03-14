МИД РФ: Москва не будет просить запад об отмене санкций

По его словам, санкции не были решением России. Как считает дипломат, США и «их сателлиты» хотят надавить на Россию, тем самым «поставить в очень трудное положение нашу экономику и простых россиян».

Вершинин отметил, что в качестве инструмента давления Запада санкции нелегитимны, и результата они не дадут.

Тем временем, Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США опубликовало список товаров, которые будут запрещены к ввозу в Россию. Публикуем перечень предметов роскоши, которые запрещено ввозить в РФ.

