МИД РФ: Москва не будет просить запад об отмене санкций
Москва отказалась просить Европу и США об отмене ограничительных мер и не поменяет свой политический курс, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина.
По его словам, санкции не были решением России. Как считает дипломат, США и «их сателлиты» хотят надавить на Россию, тем самым «поставить в очень трудное положение нашу экономику и простых россиян».
Вершинин отметил, что в качестве инструмента давления Запада санкции нелегитимны, и результата они не дадут.
Тем временем, Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США опубликовало список товаров, которые будут запрещены к ввозу в Россию. Публикуем перечень предметов роскоши, которые запрещено ввозить в РФ.
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