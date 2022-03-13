США обнародовали список запрещенных для ввоза в Россию товаров

Список товаров, которые будут запрещены к ввозу в Россию, опубликовало Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США, сообщает РБК.

Перечень предметов роскоши, которые запрещено вывозить в РФ, назвал президент США Джо Байден 11 марта. Он также он объявил, что в США запрещено импортировать российские алмазы, икру, алкоголь.

В Россию запрещен ввоз продукции из США: