США обнародовали список запрещенных для ввоза в Россию товаров
Список товаров, которые будут запрещены к ввозу в Россию, опубликовало Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США, сообщает РБК.
Перечень предметов роскоши, которые запрещено вывозить в РФ, назвал президент США Джо Байден 11 марта. Он также он объявил, что в США запрещено импортировать российские алмазы, икру, алкоголь.
В Россию запрещен ввоз продукции из США:
· спиртные напитки (виски, бурбон и др.);
· табачная продукция (сигаретный листовой табак, маленькие сигары, сигары, сигариллы и др.);
· парфюмерия, косметика или туалетные принадлежности (парфюмерия, туалетная вода и др.);
· изделия из кожи, дорожные товары и сумки;
· меховые шкуры и искусственный мех, изделия из них;
· предметы одежды и аксессуары для одежды;
· шелк-сырец;
· натуральный или культивированный жемчуг, драгоценные
· или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, покрытые драгоценным металлом, и изделия из них, имитация ювелирных изделий;
· часы и часы наручные (с использованием драгметаллов);
· печатные книги, газеты, фотографии и другую продукцию полиграфической промышленности (банкноты и др.);
· ковры и другие текстильные напольные покрытия;
· произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат.
· древесина и изделия из древесины (статуэтки и другие украшения);
· керамические изделия;
· ядерные реакторы, котлы, машины и механические устройства;
· транспортные средства, отличные от железнодорожного или
· трамвайного подвижного состава;
· различные промышленные изделия.
Ранее в Минфине США сообщили, что запрет на поставки наличных долларов в Россию не коснется разовых случаев вывоза сбережений с некоммерческими целями.
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