США обнародовали список запрещенных для ввоза в Россию товаров

Список товаров, которые будут запрещены к ввозу в Россию, опубликовало Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США, сообщает РБК.

Перечень предметов роскоши, которые запрещено вывозить в РФ, назвал президент США Джо Байден 11 марта. Он также он объявил, что в США запрещено импортировать российские алмазы, икру, алкоголь.

В Россию запрещен ввоз продукции из США:

В Конгрессе США приняли законопроект о запрете импорта энергоносителей из России

· спиртные напитки (виски, бурбон и др.);

· табачная продукция (сигаретный листовой табак, маленькие сигары, сигары, сигариллы и др.);

· парфюмерия, косметика или туалетные принадлежности (парфюмерия, туалетная вода и др.);

· изделия из кожи, дорожные товары и сумки;

· меховые шкуры и искусственный мех, изделия из них;

· предметы одежды и аксессуары для одежды;

· шелк-сырец;

· натуральный или культивированный жемчуг, драгоценные

· или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, покрытые драгоценным металлом, и изделия из них, имитация ювелирных изделий;

· часы и часы наручные (с использованием драгметаллов);

· печатные книги, газеты, фотографии и другую продукцию полиграфической промышленности (банкноты и др.);

· ковры и другие текстильные напольные покрытия;

· произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат.

· древесина и изделия из древесины (статуэтки и другие украшения);

· керамические изделия;

· ядерные реакторы, котлы, машины и механические устройства;

· транспортные средства, отличные от железнодорожного или

· трамвайного подвижного состава;

· различные промышленные изделия.

Ранее в Минфине США сообщили, что запрет на поставки наличных долларов в Россию не коснется разовых случаев вывоза сбережений с некоммерческими целями.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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