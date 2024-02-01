МИД РФ: Москва будет добиваться освобождения россиян, удерживаемых в Газе

Россия продолжит добиваться освобождения всех россиян, которых удерживают в плену в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении российского дипведомства.

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Отмечается, что этот вопрос стоит приоритетным в контактах с представителями палестинского движения ХАМАС, а также с властями ряда стран Ближнего Востока. Подчеркивается, что это особо значимый гуманитарный вопрос.

Ранее, 30 января, глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение получило предложение по перемирию в секторе Газа, и в ближайшее время даст ответ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСектор Газа

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