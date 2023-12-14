Путин заявил, что РФ увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа
Россия увеличит поставки оборудования и медикаментов для мирного населения сектора Газа по просьбе Израиля. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
По его словам, необходимо оказывать жителям Газы массированную гуманитарную помощь. Кроме того, глава государства сообщил, что находится в контакте с Египтом по ситуации в Газе.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru