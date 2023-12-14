Путин заявил, что РФ увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа

По его словам, необходимо оказывать жителям Газы массированную гуманитарную помощь. Кроме того, глава государства сообщил, что находится в контакте с Египтом по ситуации в Газе.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».

