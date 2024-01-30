ХАМАС получило предложение по перемирию в секторе Газа
Палестинское движение ХАМАС получило предложение по перемирию в секторе Газа, и в ближайшее время даст ответ. Об этом заявил глава политбюро движения Исмаил Хания, его слова приводит РИА Новости.
«Приоритетом является прекращение жестокой агрессии против сектора Газа и полный вывод сил оккупации ([Израиля] за пределы сектора», - говорится в заявлении Хании.
Он отметил, что движение готово обсуждать «серьезные и практические инициативы» при условии, что они будут способствовать полному прекращению агрессии.
Ранее президент научного центра «Институт Ближнего Востока Евгений Сатановский в разговоре с НСН заявил, что сегодня Израиль стоит на пороге большой войны. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru