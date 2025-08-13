МИД РФ: Киев не ответил на предложение о создании рабочих групп для переговоров
Украина пока не дала формального ответа на инициативу о создании трёх рабочих групп для переговоров. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
В ходе брифинга он напомнил, что речь идёт о рабочих группах по политическим, военным и гуманитарным вопросам, работающих в режиме видео-конференц-связи.
Дипломат добавил, что Москва и Киев продолжают обсуждать эти вопросы.
«Рассчитываем, что группы будут сформированы и как можно скорее приступят к совместной работе», - заключил он.
Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что Украина игнорирует политический трек стамбульского процесса, сообщает RT.
