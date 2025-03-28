Песков: Россия и США не обсуждали на переговорах внешнее управление на Украине

Тема внешнего управления на Украине не обсуждалась на переговорах России и США в Саудовской Аравии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы их добьем!»: Путин предложил Украине выборы под внешним управлением

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что введение на Украине временного внешнего управления позволило бы провести в стране демократические выборы и сформировать дееспособное правительство, с которым можно договариваться о мире.

«Обсуждений никаких не было этой темы», - отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков заявил, что идея российского лидера о возможности введения внешнего управления на Украине связана с тенденцией к утере контроля Киевом.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаСШАРоссияДмитрий Песков

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