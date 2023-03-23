МИД Польши вызвал представителя белорусского посольства в Варшаве из-за шпионажа

Министерство иностранных дел Польши вызвало представителя посольства Белоруссии в Варшаве Александра Чесновского из-за задержания подозреваемых в шпионаже в пользу России, передает радиостанция RMF.

Спецслужбы Греции сообщили о разоблачении «российской шпионки»

По данным СМИ, Чесновскому заявили протест в связи со шпионажем граждан Белоруссии в пользу России.

Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский сообщал о задержании группы иностранцев по подозрению в шпионской деятельности в пользу России. Он уточнил, что задержания проведены в течении нескольких последних дней сотрудниками польского Агентства внутренней безопасности. По словам главы МВД, все девять – «иностранцы из-за восточной границы».

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ФОТО: РИА Новости
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