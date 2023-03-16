Группу задержанных в Польше иностранцев обвинили в шпионаже на Россию
Власти Польши объявил о задержании группы иностранцев по подозрению в шпионской деятельности в пользу России. Всего речь идёт о девяти гражданах других стран, сообщил министр внутренних дел республики Мариуш Каминьский.
Он уточнил, что задержания проведены в течении нескольких последних дней сотрудниками польского Агентства внутренней безопасности. По словам главы МВД, все девять – «иностранцы из-за восточной границы». Как уточняет RT, шестеро из них временно арестованы.
Согласно данным МВД Польши, задержанные занимались разведкой против интересов Варшавы и, кроме того, разрабатывали диверсионные акты якобы по заказу российской разведки.
Как отмечает НСН, в начале этого года Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное в отношении гражданина США по подозрению в шпионаже.
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