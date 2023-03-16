Группу задержанных в Польше иностранцев обвинили в шпионаже на Россию

Власти Польши объявил о задержании группы иностранцев по подозрению в шпионской деятельности в пользу России. Всего речь идёт о девяти гражданах других стран, сообщил министр внутренних дел республики Мариуш Каминьский.

Он уточнил, что задержания проведены в течении нескольких последних дней сотрудниками польского Агентства внутренней безопасности. По словам главы МВД, все девять – «иностранцы из-за восточной границы». Как уточняет RT, шестеро из них временно арестованы.

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Согласно данным МВД Польши, задержанные занимались разведкой против интересов Варшавы и, кроме того, разрабатывали диверсионные акты якобы по заказу российской разведки.

Как отмечает НСН, в начале этого года Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное в отношении гражданина США по подозрению в шпионаже.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеПольшаШпионаж
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