Группу задержанных в Польше иностранцев обвинили в шпионаже на Россию

Власти Польши объявил о задержании группы иностранцев по подозрению в шпионской деятельности в пользу России. Всего речь идёт о девяти гражданах других стран, сообщил министр внутренних дел республики Мариуш Каминьский.

Он уточнил, что задержания проведены в течении нескольких последних дней сотрудниками польского Агентства внутренней безопасности. По словам главы МВД, все девять – «иностранцы из-за восточной границы». Как уточняет RT, шестеро из них временно арестованы.