Спецслужбы Греции сообщили о разоблачении «российской шпионки»

Согласно заявлению разведки, некая «Мария Т.» работала фотографом и владела магазином в Афинах. В реальности женщина является россиянкой по имени Ирина, сообщили в нацразведке.

По данным греческих СМИ, женщина работала в Афинах под глубоким прикрытием. С января 2023 года «шпионка» якобы находится на территории России.

Начальник главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Киев ведет вербовку агентов на территории России. По его словам, они будут работать до «восстановления территориальной целостности» страны, передает НСН.

