МИД Польши пригрозил Германии изоляцией из-за нежелания передать Украине танки

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик считает, что Германия попадет в мировую изоляцию, если не передаст Украине танки Leopard 2. Он утверждает, что только международное и общественное давление могут заставить Берлин принять это решение. По мнению Мулярчика, которое он высказал в эфире Польского радио, декларации представителей Германии о верховенстве права и правах человека «не соотносятся с их делами».

«Бронетанковый Рамштайн»: Запад усиливает военную поддержку Зеленского, но спорит о танках

Ранее власти Польши заявили о готовности поставить Украине танки немецкого производства, но для этого нужно одобрение правительства ФРГ. Варшава также может создать «меньшую коалицию» для поддержки Киева, если Берлин запретит поставки танков.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил ARD, что поставки нескольких десятков танков от Запада Украине не способны существенно изменить ситуацию в российско-украинском конфликте.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ТанкиГерманияПольша
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