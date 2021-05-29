МИД отреагировал на публикацию о намерениях СССР передать Японии два острова
Российский МИД прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Советский Союз в 1970-х годах был готов передать Японии два из четырех островов южнокурильской гряды, на которые претендует Токио. Об этом сообщает РИА Новости.
«Обратили внимание на публикацию информагентства Киодо со ссылкой на материалы из бывшего архива ЦК КПСС. ...В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет – прерогатива историков, тем более, если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера», - прокомментировали публикации в министерстве.
В МИД напомнили, что «южные Курилы стали частью нашей страны на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними неоспорим». Именно эту позицию продвигали хорошо известную всем позицию уполномоченный вести переговоры с Японией по вопросу заключения мирного договора, и МИД России в рамках двустороннего диалога и МИД СССР.
Ранее агентство Kyodo со ссылкой на рассекреченные документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов, сообщило, что Кремль был готов вернуть Токио остров Шикотан и прилегающие мелкие острова Малой Курильской гряды, но не крупные острова Кунашир и Итуруп. Такое решение предполагалось реализовать в ответ на укрепление отношений Китая и Японии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 289 / сут.
Умерли
121 тыс.+401 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 250 / сут.
- АКРА: Инфляция замедлится к середине года
- МИД отреагировал на публикацию о намерениях СССР передать Японии два острова
- Участники студенческих конкурсов смогут воспользоваться туристическим кешбэком 1 июля
- Россияне установили рекорд по количеству автокредитов в апреле
- РФ поставила в США рекордный объем нефти и нефтепродуктов за 12 лет
- В Арктической зоне РФ зарегистрировались более 100 резидентов
- Эксперты назвали самое популярное мороженое в России
- Девять человек погибли в ДТП в Пакистане
- Минздрав Вьетнама сообщил о выявлении нового штамма COVID-19
- Россияне смогут увидеть редкое солнечное затмение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru