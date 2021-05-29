МИД отреагировал на публикацию о намерениях СССР передать Японии два острова

«Обратили внимание на публикацию информагентства Киодо со ссылкой на материалы из бывшего архива ЦК КПСС. ...В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет – прерогатива историков, тем более, если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера», - прокомментировали публикации в министерстве.

В МИД напомнили, что «южные Курилы стали частью нашей страны на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними неоспорим». Именно эту позицию продвигали хорошо известную всем позицию уполномоченный вести переговоры с Японией по вопросу заключения мирного договора, и МИД России в рамках двустороннего диалога и МИД СССР.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на рассекреченные документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов, сообщило, что Кремль был готов вернуть Токио остров Шикотан и прилегающие мелкие острова Малой Курильской гряды, но не крупные острова Кунашир и Итуруп. Такое решение предполагалось реализовать в ответ на укрепление отношений Китая и Японии.

