МИД РФ призвал США знать свои «красные линии» в деле Южных Курил

МИД опубликовал несколько скриншотов, в том числе зоны идентификации ПВО Японии, на которой четким красным контуром обведена территория Южных Курил и по-английски красным цветом написано «Курильские острова России». Также размещено фото соглашения Ялтинской конференции 1945 года с выделенным пунктом №3, по которому США и Великобритания передают СССР Курильские острова.

«Нужно еще одно доказательство, что США - ревизионистская держава? По решению 1945 г. Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм. Знайте свои границы и «красные линии»», - прокомментировали ситуацию в российском дипведомстве.

Напомним, ранее японская газета Hokkaido Shimbun сообщила, что по правилам получения грин-карт, опубликованным на сайте Госдепа, жители Южных Курил в качестве места рождения должны указывать Японию, а уроженцы Сахалина - Россию.

