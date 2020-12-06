МИД РФ призвал США знать свои «красные линии» в деле Южных Курил

МИД РФ назвал США ревизионистской державой и призвал знать свои границы и «красные линии» в ответ на решение Госдепа США приравнять жителей Южных Курил к гражданам Японии при получении грин-карт Соединенных Штатов.

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МИД опубликовал несколько скриншотов, в том числе зоны идентификации ПВО Японии, на которой четким красным контуром обведена территория Южных Курил и по-английски красным цветом написано «Курильские острова России». Также размещено фото соглашения Ялтинской конференции 1945 года с выделенным пунктом №3, по которому США и Великобритания передают СССР Курильские острова.

«Нужно еще одно доказательство, что США - ревизионистская держава? По решению 1945 г. Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм. Знайте свои границы и «красные линии»», - прокомментировали ситуацию в российском дипведомстве.

Напомним, ранее японская газета Hokkaido Shimbun сообщила, что по правилам получения грин-карт, опубликованным на сайте Госдепа, жители Южных Курил в качестве места рождения должны указывать Японию, а уроженцы Сахалина - Россию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФКурильские ОстроваКурилы
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