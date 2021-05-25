МИД обвинил Евросоюз в попытке устроить «вакцинную войну» против России

Страны Евросоюза пытаются развязать вакцинную войну против России, критикуя отечественные вакцины и искусственно создавая политический ажиотаж вокруг гуманитарной темы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести ФМ».

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По ее словам, Франция выразила недовольство тем, что Россия и Китай ведут вакцинную дипломатию, в Европе в целом продвигают ложную информацию о российских вакцинах.

Ранее сообщалось, что президент Боливии Луис Арсе сделал прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаЕвросоюзМИД РФ
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