Президент Боливии привился вакциной «Спутник V»

Российский препарат был зарегистрирован в республике 6 января, напоминает телеканал «360». Боливийские власти провели регистрацию вакцины по ускоренной процедуре, и уже в конце января в стране стартовала прививочная кампания.

Между тем, аргентинский институт Кордовы в ходе исследований «Спутника V» подтвердил высокую эффективность вакцины против бразильского штамма коронавируса, сообщает РЕН ТВ. Кроме того, ученые подтвердили также высокий иммунный ответ у вакцинированных российским препаратом.

