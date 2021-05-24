Президент Боливии привился вакциной «Спутник V»

Президент Боливии Луис Арсе сделал прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

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Российский препарат был зарегистрирован в республике 6 января, напоминает телеканал «360». Боливийские власти провели регистрацию вакцины по ускоренной процедуре, и уже в конце января в стране стартовала прививочная кампания.

Между тем, аргентинский институт Кордовы в ходе исследований «Спутника V» подтвердил высокую эффективность вакцины против бразильского штамма коронавируса, сообщает РЕН ТВ. Кроме того, ученые подтвердили также высокий иммунный ответ у вакцинированных российским препаратом.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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