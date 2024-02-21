МИД Нидерландов: Новые антироссийские санкции ЕС затронут 193 физических и юрлица
21 февраля 202416:30
Евросоюз продолжит усиливать давление на Россию с помощью 13-го пакета санкций. Об этом в своих соцсетях заявила глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот.
По её словам, новый набор рестрикций затронет 193 физических и юридических лица.
«Я приветствую эти обширные новые санкции», - заключила Брюинс Слот.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что новые европейские рестрикции будут направлены против российского ОПК и компаний, которые обходят ранее введённые в отношении России ограничения, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru