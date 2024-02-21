В Грузии не выявили ни одного случая обхода антироссийских санкций
Власти Грузии не зафиксировали ни одного случая нарушения санкций, введённых против России с 2022 года. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Минфина республики Лаша Хуцишвили.
Выступая в парламенте, он указал, что это является результатом эффективной работы таможенного департамента.
Хуцишвили отметил, что в его ведомстве работает специальная группа, которая отслеживает попавших под санкции физлиц и товары. В итоге, с момента введения ограничений, в провозе через Грузию того или иного груза отказали более 1,7 тысячи раз.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что республика не намерена вводить санкции против России и открывать против нее «второй фронт», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прокуратура Нью-Йорка потребует конфискации, если Трамп не выплатит $355 млн
- СМИ: Законодателей не пустят на послание Путина без ПЦР-теста
- Определились все участники плей-офф Кубка Гагарина — 2024
- Володин: Путин вернул России рыбу, которую ели англичане 68 лет
- Проголосовать на выборах президента России можно будет в 144 странах
- Банкноты с изображением Карла III появятся в Великобритании летом 2024 года
- Росздравнадзор: в России никто не пострадал из-за аппаратов ИВЛ Philips
- Финансовый аналитик предупредил о потере средств пользователей Qiwi
- В Грузии не выявили ни одного случая обхода антироссийских санкций
- Госдума лишила Британию права добывать рыбу в российской части Баренцева моря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru