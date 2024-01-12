МИД назвал обвинения Армении в адрес российских миротворцев подтасовкой фактов
Обвинения в адрес росссийских миротворцев со стороны правительства Армении — не что иное, как подтасовка фактов. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По мнению армянских властей, российские миротворцы не сумели защитить армянское население Нагорного Карабаха.
Захарова отметила, что таким образом официальный Ереван пытается снять с себя ответственность. Она подчеркнула, что такие обвинения не соответствуют действительности и носят деструктивный характер.
Ранее бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян заявил, что армянские власти сами «связали руки» российским миротворцам, когда подписали документ о признании Нагорного Карабаха в составе Азербайджана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru