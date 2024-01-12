МИД назвал обвинения Армении в адрес российских миротворцев подтасовкой фактов

По мнению армянских властей, российские миротворцы не сумели защитить армянское население Нагорного Карабаха.

Захарова отметила, что таким образом официальный Ереван пытается снять с себя ответственность. Она подчеркнула, что такие обвинения не соответствуют действительности и носят деструктивный характер.

Ранее бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян заявил, что армянские власти сами «связали руки» российским миротворцам, когда подписали документ о признании Нагорного Карабаха в составе Азербайджана.

