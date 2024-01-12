МИД назвал обвинения Армении в адрес российских миротворцев подтасовкой фактов

Обвинения в адрес росссийских миротворцев со стороны правительства Армении — не что иное, как подтасовка фактов. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По мнению армянских властей, российские миротворцы не сумели защитить армянское население Нагорного Карабаха.

Захарова отметила, что таким образом официальный Ереван пытается снять с себя ответственность. Она подчеркнула, что такие обвинения не соответствуют действительности и носят деструктивный характер.

Ранее бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян заявил, что армянские власти сами «связали руки» российским миротворцам, когда подписали документ о признании Нагорного Карабаха в составе Азербайджана.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:АрменияМиротворцыМид РФМария Захарова

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