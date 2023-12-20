«Списать на русских?»: В Армении заявили, что власти «связали руки» миротворцам РФ
Власти Армении хотят оправдать собственное решение об «уничтожении» Карабаха и списать все на Россию, отметил в эфире НСН Арман Абовян.
Армянские власти сами «связали руки» российским миротворцам, когда подписали документ о признании Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, заявил бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян в интервью НСН.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что миротворческий контингент из России «не защитил» мирное население Карабаха. По его словам, защита населения непризнанной республики была заявлена в качестве одной из целей отправки миротворцев в соответствующем решении Федерального собрания РФ. Абовян считает, что подобными заявлениями Пашинян оправдывается перед народом Армении.
«Перед миротворцами стояла цель – не допустить массовой резни и убийств. Частично это удалось, потому что, тем не менее, Азербайджан провел этническую чистку: были убийства детей, женщин. Но функционал миротворцев состоит как раз в том, чтобы встать между двумя противоборствующими сторонами. Однако Армения, в нарушение всех возможных договоренностей, даже от 9 ноября, в Праге подписала документ, который признавал Арцах в составе Азербайджана… Это фактически связало руки тем же миротворцам. Попытка оправдать собственное решение об уничтожении Арцаха и списать все на русских четко ложится в логику действий властей. Без российских миротворцев была бы резня», - сказал Абовян.
Постановление о направлении в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 года воинского формирования вооруженных сил России было одобрено Советом федерации 18 ноября того же года. В документе, в частности, говорится, что воинский контингент будет направлен в регион «во избежание массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха и причинения существенного ущерба гражданским объектам».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что Ереван пошел на признание территориальной целостности Азербайджана из-за «бездействия союзников» во время обострения на азербайджанской границе в сентябре 2022 года.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. В результате действий Азербайджана республику ликвидировали, а регион покинуло большинство армянского населения — более 100 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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