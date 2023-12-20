«Списать на русских?»: В Армении заявили, что власти «связали руки» миротворцам РФ

«Перед миротворцами стояла цель – не допустить массовой резни и убийств. Частично это удалось, потому что, тем не менее, Азербайджан провел этническую чистку: были убийства детей, женщин. Но функционал миротворцев состоит как раз в том, чтобы встать между двумя противоборствующими сторонами. Однако Армения, в нарушение всех возможных договоренностей, даже от 9 ноября, в Праге подписала документ, который признавал Арцах в составе Азербайджана… Это фактически связало руки тем же миротворцам. Попытка оправдать собственное решение об уничтожении Арцаха и списать все на русских четко ложится в логику действий властей. Без российских миротворцев была бы резня», - сказал Абовян.

Постановление о направлении в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 года воинского формирования вооруженных сил России было одобрено Советом федерации 18 ноября того же года. В документе, в частности, говорится, что воинский контингент будет направлен в регион «во избежание массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха и причинения существенного ущерба гражданским объектам».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что Ереван пошел на признание территориальной целостности Азербайджана из-за «бездействия союзников» во время обострения на азербайджанской границе в сентябре 2022 года.

Азербайджан 19 сентября 2023 года начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. В результате действий Азербайджана республику ликвидировали, а регион покинуло большинство армянского населения — более 100 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

