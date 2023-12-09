В Азербайджане заявили о планах вернуть более 140 тысяч человек в Карабах

«Нам необходимо как можно скорее расселить бывших беженцев. К концу 2026 года мы планируем переселить более 140 тыс. человек», — сообщил политик.

Как отметил Алиев, инфраструктурные, жилищные проекты, объекты социнфраструктуры в перешедших под контроль Баку регионах нуждаются в значительных инвестициях. По словам политика, Карабах обладает большим потенциалом в области сельского хозяйства, гидро-, солнечной и ветровой энергетики, туризма.

«Поэтому это будет основным направлением государственной инвестиционной программы», — добавил президент.

Ранее замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов отверг обвинения Армении в этнических чистках в Карабахе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам дипломата, армянское население региона — граждане Азербайджана, права которых защищены и поддерживаются наравне с другими жителями республики.

