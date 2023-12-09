В Азербайджане заявили о планах вернуть более 140 тысяч человек в Карабах
Власти Азербайджана планируют обеспечить возвращение в Нагорный Карабах более 140 тысяч бывших беженцев. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью каналу Euronews.
«Нам необходимо как можно скорее расселить бывших беженцев. К концу 2026 года мы планируем переселить более 140 тыс. человек», — сообщил политик.
Как отметил Алиев, инфраструктурные, жилищные проекты, объекты социнфраструктуры в перешедших под контроль Баку регионах нуждаются в значительных инвестициях. По словам политика, Карабах обладает большим потенциалом в области сельского хозяйства, гидро-, солнечной и ветровой энергетики, туризма.
«Поэтому это будет основным направлением государственной инвестиционной программы», — добавил президент.
Ранее замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов отверг обвинения Армении в этнических чистках в Карабахе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам дипломата, армянское население региона — граждане Азербайджана, права которых защищены и поддерживаются наравне с другими жителями республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru