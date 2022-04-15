МИД: Москва высылает из страны 18 сотрудников представительства ЕС

Министерство иностранных дел России в пятницу опубликовала на своём сайте имена 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве объявленных persona нон грата. Как отмечается, все они обязаны покинуть страну в ближайшее время.

«В качестве ответной меры на недружественные действия ЕС 18 сотрудников представительства Европейского Союза в России объявлены "persona nоn grata" и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время», - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.