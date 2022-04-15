МИД: Москва высылает из страны 18 сотрудников представительства ЕС

Министерство иностранных дел России в пятницу опубликовала на своём сайте имена 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве объявленных persona нон грата. Как отмечается, все они обязаны покинуть страну в ближайшее время.

«В качестве ответной меры на недружественные действия ЕС 18 сотрудников представительства Европейского Союза в России объявлены "persona nоn grata" и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время», - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Перед этим в здание МИД РФ на Смоленской площади был вызван глава представительства Евросоюза Маркус Эдерер, которому был выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления 5 апреля persona нон грата 19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии.

Ранее Франция объявила persona нон грата еще шесть российских дипломатов.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:Ответные Санкции РоссииВысылкаЕвросоюзМИД РФ
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