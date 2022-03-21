Захарова назвала высылку дипломатов РФ из Болгарии очередной провокацией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти рассматривают высылку своих дипломатов из Болгарии как очередную провокацию. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 18 марта болгарский МИД решил выслать из страны сразу 10 сотрудников российского диппредставительства, работавших в республике. Сообщалось, что решение было принято со стандартной формулировкой «деятельность, несовместимая с их статусом».

Захарова указала на «близорукую позицию» болгарских властей и заявила, что эти действия получат адекватный ответ.