Франция объявила персонами нон-грата еще шесть дипломатов РФ

МИД Франции объявил персонами нон грата еще шестерых российских дипломатов, передает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее 4 апреля французские власти приняли решение выслать часть российских дипломатов, деятельность которых, по мнению властей, противоречат интересам безопасности страны. Также поступили ряд других европейских стран.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik заявила, что западные страны используют высылку российских дипломатов в качестве информационно-политической атаки.