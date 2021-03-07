МИД КНР заявил о совместной с Россией борьбе с политическим вирусом

«Китай и Россия консолидировали усилия и плечом к плечу борются с распространением политического вируса на фоне пандемии», — цитирует главу китайского внешнеполитического ведомства агентство China News Service.

Он также отметил, что две страны являются примером того, как проводить «равноправную и справедливую политику».

Представитель Китая подчеркнул, что Пекин и Москва намерены защищать авторитет ООН и нормы международного права.

«Мы сообща отстаиваем многосторонние форматы сотрудничества. Китай и Россия будут совместно защищать авторитет ООН, отстаивать нормы международного права», — приводят слова Ван И «Известия».

По мнению Ван И, такая необходимость связана с тем, что США прикрываясь борьбой за демократию и права человека, «произвольно вмешиваются во внутренние дела других государств, создавая множество проблем для мира, став источником потрясений и военной смуты».

«США должны как можно скорее осознать это, иначе мир по-прежнему не будет знать покоя», - цитирует РИА Новости Ван И.

Напомним, китайская фармацевтическая компания CanSino Biologics совместно с российскими специалистами участвовала в клинических испытаниях вакцины от COVID-19. В компании «Петровакс Фарм» - партнера китайских фармацевтов - рассказали НСН, для чего в России, помимо российской, нужно производить еще и зарубежную вакцину.

«Очевидно, что мировое сообщество сможет победить пандемию только благодаря международному сотрудничеству. Наличие нескольких вакцин на рынке сделает более доступной вакцинацию против коронавирусной инфекции для населения и поможет быстрее остановить пандемию», - отметила она.

