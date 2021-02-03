В Китае обнаружили коронавирус на упаковках мяса птицы из России
Власти Китая обнаружили геном коронавирусной инфекции в 13 партиях птицеводческой продукции производства российских предприятий группы «Черкизово». Об этом сообщает Россельхознадзор.
Отмечается, что генетический материал вируса выявили на упаковке аттестованных на экспорт в Китай партий мяса и субпродуктов птицы. Продукция была произведена в компаниях в Брянской, Воронежской и Курской областях. Партии, на которых обнаружили геном COVID-19, будут возвращены поставщику или уничтожены.
В соответствии с законодательством Китай на четыре недели приостановит приём импортных деклараций на продукцию этих компаний. В свою очередь, Россельхознадзор приостановил сертификацию продуктов этих предприятий и начал расследование инцидента.
В российском ведомстве отмечают, что производители страны уже получали предупреждения о необходимости усилить контроль упаковок и самих товаров, экспортируемых в Китай, на наличие генома вируса.
«Лаборатории Россельхознадзора обладают технической возможностью и проводят исследования по определению его наличия в смывах с продукции и упаковки», — добавили в ведомстве.
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