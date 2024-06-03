МИД КНР прокомментировал неучастие страны в саммите по Украине

Китай заявил о сложности для участия в конференции по Украине в Швейцарии из-за того, что не были созданы необходимые для этого условия. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Так она ответила на вопрос о том, почему Пекин отказался от участия в мирной конференции.

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Мао Нин уточнила, что Китай неоднократно подчеркивал, что мирная конференция должна включать три важных составляющих: признание со стороны России и Украины, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов. По словам дипломата, выполнить все эти условия, скорее всего, не получится.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пожаловался на попытки срыва Мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня под Люцерном, со стороны некоторых стран. «Например, Китай, к сожалению, работает над тем, чтобы страны не приезжали на "саммит мира"», - заявил он.


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ФОТО: ТАСС / Сергей Гунеев
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