МИД КНР прокомментировал неучастие страны в саммите по Украине
Китай заявил о сложности для участия в конференции по Украине в Швейцарии из-за того, что не были созданы необходимые для этого условия. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Так она ответила на вопрос о том, почему Пекин отказался от участия в мирной конференции.
Мао Нин уточнила, что Китай неоднократно подчеркивал, что мирная конференция должна включать три важных составляющих: признание со стороны России и Украины, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов. По словам дипломата, выполнить все эти условия, скорее всего, не получится.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее пожаловался на попытки срыва Мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня под Люцерном, со стороны некоторых стран. «Например, Китай, к сожалению, работает над тем, чтобы страны не приезжали на "саммит мира"», - заявил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru