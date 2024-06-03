МИД КНР прокомментировал неучастие страны в саммите по Украине

Китай заявил о сложности для участия в конференции по Украине в Швейцарии из-за того, что не были созданы необходимые для этого условия. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Так она ответила на вопрос о том, почему Пекин отказался от участия в мирной конференции.