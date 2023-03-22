Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин только обменялись мнениями по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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«Путин не обсуждал с лидером Китая украинский мирный план - был обмен мнениями по китайской инициативе», - цитирует Пескова РИА Новости.

Китай представил мирный план по Украине в годовщину начала специальной военной операции – 24 февраля. В документе двенадцать пунктов, которые касаются прекращения огня, мирных переговоров, гуманитарного кризиса, защите граждан и военных, прекратить действие санкций и другое, сообщает НСН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский направил в Пекин по дипломатическим каналам удобную для киевских властей формулу мира.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Военная ОперацияКНРРоссия

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