Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план

«Путин не обсуждал с лидером Китая украинский мирный план - был обмен мнениями по китайской инициативе», - цитирует Пескова РИА Новости.

Китай представил мирный план по Украине в годовщину начала специальной военной операции – 24 февраля. В документе двенадцать пунктов, которые касаются прекращения огня, мирных переговоров, гуманитарного кризиса, защите граждан и военных, прекратить действие санкций и другое, сообщает НСН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский направил в Пекин по дипломатическим каналам удобную для киевских властей формулу мира.

