В ООН прокомментировали заявление РФ и КНР о достижении мира на Украине через диалог

Он подтвердил поддержку любых начинаний по достижению мира в бывшей советской республике в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюцией Генассамблеи ООН от 23 февраля 2023 года.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин только обменялись мнениями по мирному урегулированию конфликта на Украине. Китай представил мирный план 24 февраля.

