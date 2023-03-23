В ООН прокомментировали заявление РФ и КНР о достижении мира на Украине через диалог
Организация Объединенных Наций ценит все усилия по достижению «справедливого мира» на Украине посредством диалога, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление заместителя официального представителя генерального секретаря международной организации Фархана Хака.
Он подтвердил поддержку любых начинаний по достижению мира в бывшей советской республике в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюцией Генассамблеи ООН от 23 февраля 2023 года.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин только обменялись мнениями по мирному урегулированию конфликта на Украине. Китай представил мирный план 24 февраля.
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