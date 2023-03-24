МИД Китая: США мешают другим странам налаживать мирный диалог по Украине

Она отметила, что Вашингтон хочет изолировать Москву от международного сообщества. По словам Мао Ни, США лишь «подливают масла в огонь».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что западные страны не желают допустить выхода на мирные переговоры по Украине. По его словам, Запад не позволяет украинским властям «даже думать об этом», сообщает НСН.

