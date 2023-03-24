В МИД КНР заявили, что не знают о возможности беседы Си Цзиньпина с Зеленским
Министерство иностранных дел Китая не предоставило информации о возможном разговоре лидера страны Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее СМИ сообщили, что председатель КНР после визита в Россию, завершившегося 22 марта, может позвонить Зеленскому, напоминает «Свободная пресса».
Говоря о подготовке беседы глав государств, дипломат отметила, что не располагает «информацией, которую могла бы предоставить».
«По украинскому вопросу Китай поддерживает взаимодействие со всеми сторонами», — указала Мао Нин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Политолог предрек превращение санкций Евросоюза в репрессии
- Россия может построить трассу в обход Каспия
- В МИД КНР заявили, что не знают о возможности беседы Си Цзиньпина с Зеленским
- Опрос: Путину доверяют 78 процентов россиян
- СМИ: Трамп разрабатывает план мести прокурору, ведущему его дело
- Учителя математики и русского языка стали самыми востребованными в России
- МИД: Кишинев сделал выбор в пользу нагнетания антироссийской истерии
- На Алтае майору запаса дали 6,5 года колонии за дезертирство
- В Москве задержаны высокопоставленные сотрудники таможни по делу о взятке
- Медведев рассказал о своем отношении к Twitter и Telegram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru