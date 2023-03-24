В МИД КНР заявили, что не знают о возможности беседы Си Цзиньпина с Зеленским

Министерство иностранных дел Китая не предоставило информации о возможном разговоре лидера страны Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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Ранее СМИ сообщили, что председатель КНР после визита в Россию, завершившегося 22 марта, может позвонить Зеленскому, напоминает «Свободная пресса».

Говоря о подготовке беседы глав государств, дипломат отметила, что не располагает «информацией, которую могла бы предоставить».

«По украинскому вопросу Китай поддерживает взаимодействие со всеми сторонами», — указала Мао Нин.

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ФОТО: РИА Новости
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