Легкость с отсылкой на Чехова: Чего ждать от комедии «Три сестры»
Спецкор НСН побывал на светской премьере сериала «Три сестры» и узнал, какой будет новая комедия с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко.
Комедия «Три сестры» воссоздает ощущение легкости бытия, это история о человеческих отношениях, которая будет понятна многим, рассказал спецкору НСН креативный продюсер проекта, публицист и писатель Александр Цыпкин.
Новый сериал расскажет историю трех сестер (Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман), мечтающих перебраться из Нижнего Новгорода в Москву. При этом каждая втайне рассчитывает на финансовую помощь матери, которая владеет ювелирным бизнесом. Эту роль воплотила Лариса Гузеева, любовника ее героини, массажиста из Сочи, сыграл Павел Деревянко. Цыпкин уточнил, что сериал затрагивает несколько тем, понятных всем.
«Сегодня актуально хорошее кино без привязки к жанру. Это хороший сериал, легкий, никого не напрягающий. Тема, которая всем понятна, про переезд из регионального города в столичный, ревность к маминой личной жизни, разнице в возрасте. Главное, проект отвлекает от происходящего вокруг, на какое-то время воссоздает ощущение легкости бытия. Это комедия про человеческие отношения, про выбор», - пояснил он.
Хотя сама Лариса Гузеева не была замечена на светской премьере сериала, без разговоров о ней не обошлось. Как рассказал актер Павел Попов, появление Гузеевой на съемочной площадке поднимало все на другой уровень.
«С Ларисой Гузеевой работалось фантастически, это большое впечатление. Ее присутствие на площадке чуть-чуть поднимает проект на другой уровень. У нее аура строгая и очень трудолюбивая, она по делу всегда. Я же играю довольно мерзкого парня. Мой персонаж изменяет своей жене, но потом берется за голову, просит прощения и она прощает. В целом получилась история про любовь», - заявил актер.
В свою очередь актриса Полина Гухман, которая воплотила в сериале одну из главных ролей, сообщила, что ради съемок освоила новое транспортное средство.
«Я играю младшую сестру. Лариса Андреевна прекрасна, с ней поначалу было сложно найти общий язык, но мы постарались, и у нас получилось. Она не строгая, хорошая. Я ради этого сериала училась кататься на байке, было несложно и мне понравилось», - отметила Гухман.
Помимо прочего в проекте приняла участие дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса Юнусова, а также актер и шоумен Павел Воля. Режиссером сериала выступила Маруся Трубникова (креативный продюсер «The Телки», «Топи»). Как подчеркивают авторы, новая комедия - не экранизация Чехова, однако тонкие отсылки придают сюжету дополнительный объем. Премьера «Трех сестер» намечена в онлайн-кинотеатре KION на 1 августа.
Ранее опрос аналитиков МТС показал, что россияне считают любимыми комедийными актерами Павла Деревянко, Николая Фоменко и Никиту Кологривого. При этом кинокритик Роман Григорьев в беседе с «Радиоточкой НСН» заметил, что согласен с подобным распределением мест рейтинга. По его словам, Деревянко обладает яркой харизмой и талантом, что делает его незаменимым актером для многих проектов,
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