В свою очередь актриса Полина Гухман, которая воплотила в сериале одну из главных ролей, сообщила, что ради съемок освоила новое транспортное средство.

«Я играю младшую сестру. Лариса Андреевна прекрасна, с ней поначалу было сложно найти общий язык, но мы постарались, и у нас получилось. Она не строгая, хорошая. Я ради этого сериала училась кататься на байке, было несложно и мне понравилось», - отметила Гухман.

Помимо прочего в проекте приняла участие дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса Юнусова, а также актер и шоумен Павел Воля. Режиссером сериала выступила Маруся Трубникова (креативный продюсер «The Телки», «Топи»). Как подчеркивают авторы, новая комедия - не экранизация Чехова, однако тонкие отсылки придают сюжету дополнительный объем. Премьера «Трех сестер» намечена в онлайн-кинотеатре KION на 1 августа.

Ранее опрос аналитиков МТС показал, что россияне считают любимыми комедийными актерами Павла Деревянко, Николая Фоменко и Никиту Кологривого. При этом кинокритик Роман Григорьев в беседе с «Радиоточкой НСН» заметил, что согласен с подобным распределением мест рейтинга. По его словам, Деревянко обладает яркой харизмой и талантом, что делает его незаменимым актером для многих проектов,

