ВС России взяли в плен 50 солдат ВСУ за время освобождения Часова Яра

Ранее ведомство отчиталось об освобождении Часова Яра от украинских сил.

Как указали в Минобороны, город взяли под контроль подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной, орденов Кутузова и Александра Невского дивизии.

«Зачищено от противника более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военнослужащих», - говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что армия России уничтожила более 30 орудий полевой артиллерии ВСУ, а также 70 расчетов БПЛА. По данным ведомства, из города вывели 65 мирных жителей.

