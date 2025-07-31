ВС России взяли в плен 50 солдат ВСУ за время освобождения Часова Яра
Российские военные за время освобождения Часова Яра в Донецкой Народной Республике взяли в плен около 50 солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Ранее ведомство отчиталось об освобождении Часова Яра от украинских сил.
Как указали в Минобороны, город взяли под контроль подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной, орденов Кутузова и Александра Невского дивизии.
«Зачищено от противника более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военнослужащих», - говорится в заявлении.
В министерстве добавили, что армия России уничтожила более 30 орудий полевой артиллерии ВСУ, а также 70 расчетов БПЛА. По данным ведомства, из города вывели 65 мирных жителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru