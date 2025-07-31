Минирование Финского залива в мирное время спровоцирует прямое столкновение России с Финским заливом, которое приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения европейских стран, Запад играет с огнем, проводя подобные учения. Об этом НСН заявил депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник.

НАТО тестирует возможность парализовать российское судоходство на Балтике, сообщило издание «Известия». В ходе прошедших на острове Сааремаа учений сил Эстонии и союзников по НАТО могло отрабатываться перекрытие выхода из Финского залива в Балтийское море, рассказали эксперты. В частности, вероятно, проводились тренировки по постановке мин. Во время этих маневров российский минно-тральный корабль провел тренировку по форсированию минных заграждений. По словам Колесника, действия НАТО вполне способны стать поводом для прямого столкновения России и стран Североатлантического альянса.