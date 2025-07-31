Депутат Госдумы: Минирование Финского залива станет поводом для войны с НАТО
Сегодня большинство кораблей ВМФ России находятся на учениях в море, поэтому потенциальное минирование Финского залива коснется в первую очередь снабжающих Калининградскую область гражданских судов, сказал НСН Андрей Колесник.
Минирование Финского залива в мирное время спровоцирует прямое столкновение России с Финским заливом, которое приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения европейских стран, Запад играет с огнем, проводя подобные учения. Об этом НСН заявил депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник.
НАТО тестирует возможность парализовать российское судоходство на Балтике, сообщило издание «Известия». В ходе прошедших на острове Сааремаа учений сил Эстонии и союзников по НАТО могло отрабатываться перекрытие выхода из Финского залива в Балтийское море, рассказали эксперты. В частности, вероятно, проводились тренировки по постановке мин. Во время этих маневров российский минно-тральный корабль провел тренировку по форсированию минных заграждений. По словам Колесника, действия НАТО вполне способны стать поводом для прямого столкновения России и стран Североатлантического альянса.
«Немцы уже пытались закупорить Финский залив, забросав все выходы с воздуха якорными минами. Но, во-первых, сейчас есть выходы разминирования, во-вторых, основная военно-морская база находится в Балтийске, его трудно закупорить. Когда есть угроза, корабли просто уходят в море, в этом нет смысла. А если залив заминируют в мирное время, это означает полноценную войну. Советую НАТО не играть с огнем, особенно на фоне высокой плотности населения в Европе, потому как в случае прямого столкновения пострадают мирные люди — без этого войны, к сожалению, не бывает. Видимо, для НАТО страны Прибалтики — расходный инструмент, который будет расплачиваться за то, что жил на субсидии Запада», — сказал Колесник.
Собеседник НСН также выразил уверенность, что корабли Балтийского флота в состоянии преодолеть минные заграждения, однако большинство из них находятся на учениях.
«Большинство российских кораблей находятся на учениях в море, так что это минирование только для гражданских кораблей, снабжающих Калининградскую область. Но это опять-таки повод для объявления войны. Война с НАТО уже фактически идет, просто в этом случае будут нанесены удары непосредственно по странам НАТО. Если США вмешаются, то достанется и им, потому что они слишком сильно накалили обстановку и влезли в чужую драку. Например, без них с Украиной все давно бы разрешилось с минимальными потерями», — подытожил он.
Ранее экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Владимир Комоедов заявил, что балтийские страны не готовы объявить войну России, но уже создают проблемы для судов в море, за российским флотом следят немцы и англичане.
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