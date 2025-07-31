Депутаты Верховной рады подрались на заседании по законопроекту о НАБУ и САП
Депутаты от партии «Слуга народа» подрались во время заседания Верховной рады. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Потасовка случилась на заседании, на котором должны рассмотреть законопроект о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
Как пишут украинские СМИ, инцидент произошёл на фоне требования многих парламентариев запустить официальную трансляцию заседания. И конфликт между парламентариями стал первым, что увидели зрители.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о подчинении НАБУ и САП генпрокурору Украины, но после массовых протестов внёс в парламент законопроект о возвращении ведомствам независимости, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru