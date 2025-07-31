«Мороженое подорожало, это правда. Если говорим про розничные точки, цена за год выросла до 20%. При этом спрос примерно аналогичный, если сравнивать с прошлым годом. Наша сеть располагается в торговых комплексах в основном, мы снижение спроса не заметили. Мы делаем все из отечественных ингредиентов, но цены все равно растут на все», - рассказал он.

Также Драй оценил влияние погодных условий на спрос на летнее лакомство.

«Погода, конечно, влияет на колебания спроса, но не так критично. В торговых комплексах спрос на мороженое есть даже в плохую погоду и дождь. Там кинотеатры, магазины, люди согреваются, развлекаются, потом покупают мороженое. Если говорим про уличную торговлю, то погода влияет на спрос, но на магазины это не распространяется особо», - подытожил собеседник НСН.

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов ранее предложил в ограничить наценки на мороженое. По его словам, нужно ограничивать торговые наценки на мороженое, устанавливать определенный потолок накрутки к оптовой цене, передает «Радиоточка НСН».

