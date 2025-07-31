Мороженое подорожало на 20% за год в России
В этом году спрос на мороженое остался на прежнем уровне, несмотря на серьезное подорожание, погода влияет на продажи незначительно, заявил НСН владелец сети кафе мороженого Евгений Драй.
Розничные цены на мороженое за год выросли на 20%, но спрос не упал, заявил НСН владелец и основатель сети кафе мороженого Gelateria PLOMBIR Евгений Драй.
На основе данных из 20 млн чеков за период июнь — июль 2024 и 2025 годов, аналитики «Контур.Маркета» проанализировали динамику цен и спроса на мороженое. Мороженое стало дороже на 8% (с 94 до 101 рубля за порцию), лакомство потеряло 10% покупателей по сравнению с 2024 годом. К основным причинам снижения спроса можно отнести неблагоприятные погодные условия в большей части России. А рост цен эксперты связывают с ценами на сырье и логистику. Драй привел другие данные по ценам и спросу.
«Мороженое подорожало, это правда. Если говорим про розничные точки, цена за год выросла до 20%. При этом спрос примерно аналогичный, если сравнивать с прошлым годом. Наша сеть располагается в торговых комплексах в основном, мы снижение спроса не заметили. Мы делаем все из отечественных ингредиентов, но цены все равно растут на все», - рассказал он.
Также Драй оценил влияние погодных условий на спрос на летнее лакомство.
«Погода, конечно, влияет на колебания спроса, но не так критично. В торговых комплексах спрос на мороженое есть даже в плохую погоду и дождь. Там кинотеатры, магазины, люди согреваются, развлекаются, потом покупают мороженое. Если говорим про уличную торговлю, то погода влияет на спрос, но на магазины это не распространяется особо», - подытожил собеседник НСН.
Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов ранее предложил в ограничить наценки на мороженое. По его словам, нужно ограничивать торговые наценки на мороженое, устанавливать определенный потолок накрутки к оптовой цене, передает «Радиоточка НСН».
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