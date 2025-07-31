Лавров заявил о готовности России помочь в восстановлении Сирии
Россия готова оказать помощь в восстановлении Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с сирийским министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Асаадом аш-Шибани.
«Готовы оказывать сирийскому народу возможное содействие в постконфликтном восстановлении... Диалог по этим вопросам будет у нас продолжен», - подчеркнул Лавров.
Российский министр напомнил, что Москва выступала против использования территории Сирии как арены для геополитического соперничества и «сведения счетов» между различными странами. Россия призвала к консолидации международных усилий для нормализации обстановки в республике.
Ранее Сирия при поддержке США договорилась с Израилем о прекращении огня, перемирие также поддержали Турция и Иордания, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru