В Белгородской области мужчину задержали за подготовку теракта

Жителя Белгородской области задержали за подготовку теракта по указанию террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Как отметили в ведомстве, в июле сотрудники выявили местного жителя, вступившего в контакт с представителями запрещенного формирования. Через мессенджер злоумышленник получил задание ликвидировать людей, не исповедующих ислам, посредством подрыва ручной гранаты Ф-1. Фигурант подтвердил готовность совершить преступление.

Правоохранители возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Мужчина взят под стражу. Известно, что ранее против него завели еще одно дело из-за незаконного хранения гранаты с запалом.

Между тем ФСБ пресекла подготовку теракта против высокопоставленного военнослужащего в Ростове-на-Дону, пишет «Свободная пресса».

