В Белгородской области мужчину задержали за подготовку теракта
Жителя Белгородской области задержали за подготовку теракта по указанию террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Как отметили в ведомстве, в июле сотрудники выявили местного жителя, вступившего в контакт с представителями запрещенного формирования. Через мессенджер злоумышленник получил задание ликвидировать людей, не исповедующих ислам, посредством подрыва ручной гранаты Ф-1. Фигурант подтвердил готовность совершить преступление.
Правоохранители возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Мужчина взят под стражу. Известно, что ранее против него завели еще одно дело из-за незаконного хранения гранаты с запалом.
Между тем ФСБ пресекла подготовку теракта против высокопоставленного военнослужащего в Ростове-на-Дону, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru