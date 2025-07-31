Концерты в рамках проекта «Джаз на воде» пройдут на Москве-реке в августе

Выступления в рамках проекта «Джаз на воде» состоятся в августе в формате речного круиза по Москве-реке. Концерты будут проходить каждый четверг.

Выступления последнего летнего месяца 7 августа откроет группа SHOO, играющая с 2011 года на стыке жанров поп, соул, этно и r’n’b. Коллектив часто выступает на крупных фестивалях, таких, как «Усадьба Jazz», «Дикая Мята», «Ленинградские мосты», «Волга Фест» и Ural Music Night, а также организовал собственный крафтовый фестиваль «Солома».

Alexander Dovgopoly Project с программой «Лунный Прибой» выступит 14 августа. Солист Александр Довгополый исполнит авторские инструментальные пьесы в формате Smooth-Jazz, Soul, Funk и каверами мировых хитов. Довгополый – топовый российский саксофонист, музыкант Московского Джазового Оркестра под управлением Игоря Бутмана.

Программу «Истории любви», посвященную творчеству Сезарии Эвора, представит 21 августа Tribute Cesaria Evora. Солистка коллектива Марина Полтева — заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат международных премий, профессор, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Института современного искусства, вокальный педагог Центрального телевидения. Вместе с коллективом выступит известный российских музыкант Виталий Кись.

Завершит летние выступления 28 августа группа «Неизвестный Композитор» (на фото), лауреат премии Russian World Music Awards и резидент клуба Алексея Козлова. Солистка коллектива, Сона Дуноян, – участница «Шоу Голос», «Ну-ка, все вместе», «X-Factor». Со сцены прозвучат каверы на русском, английском, испанском, армянском и других языках.