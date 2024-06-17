МИД Казахстана объяснил отказ от участия в саммите по Украине в Швейцарии
Казахстан не участвовал в «мирной» конференции по Украине в Швейцарии, исходя из графика международных мероприятий. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, слова которого приводит агентство «Sputnik Казахстан».
По его словам, власти государства заранее сообщали, что не станут направлять делегацию на мероприятие. Смадияров также отметил, что Казахстан не участвовал в саммите «исходя из своих интересов».
Саммит в швейцарском городе Бюргенштоке прошел с 15 по 16 июня. Всего на мероприятии присутствовали делегации 91 государства. Зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН называл «мирную» конференцию по Украине бутафорским мероприятием, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru