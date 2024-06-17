МИД Казахстана объяснил отказ от участия в саммите по Украине в Швейцарии

По его словам, власти государства заранее сообщали, что не станут направлять делегацию на мероприятие. Смадияров также отметил, что Казахстан не участвовал в саммите «исходя из своих интересов».

Саммит в швейцарском городе Бюргенштоке прошел с 15 по 16 июня. Всего на мероприятии присутствовали делегации 91 государства. Зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН называл «мирную» конференцию по Украине бутафорским мероприятием, передает «Радиоточка НСН».

