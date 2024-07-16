МИД Индии вызвал посла Украины на фоне слов Зеленского о Моди в России
МИД Индии вызвал украинского посла Александра Полищука на фоне критики в адрес премьера Нарендры Моди со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Economic Times.
По данным издания, Нью-Дели остался недоволен точкой зрения Украины относительно высказывания Зеленского о Моди, когда тот приезжал в Россию 8-9 июля. Украинский глава назвал визит индийского премьер-министра и его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным «огромным разочарованием» и «сокрушительным ударом по мирным усилиям».
После этого Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре.
В июле во время встречи с Путиным Моди заявил о необходимости переговоров России и Украины. Президент РФ поблагодарил индийского премьера, после чего открытая часть переговоров завершилась.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Моди отменили переговоры в широком составе, так как обсуждение накопившихся вопросов в узком формате было исчерпывающим, а также из-за графика.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru