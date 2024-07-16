МИД Индии вызвал посла Украины на фоне слов Зеленского о Моди в России

После этого Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре.

В июле во время встречи с Путиным Моди заявил о необходимости переговоров России и Украины. Президент РФ поблагодарил индийского премьера, после чего открытая часть переговоров завершилась.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Моди отменили переговоры в широком составе, так как обсуждение накопившихся вопросов в узком формате было исчерпывающим, а также из-за графика.

